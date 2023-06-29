Україна отримає новий транш від МВФ у 890 млн доларів: що відомо

Скоро з'явиться оновлений меморандум, де будуть виписані зобовʼязання України та строки.

Правління МВФ схвалило перший перегляд програми розширеного фінансування України. Це означає, що скоро Україні має надійти новий транш 890 млн доларів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram 29 червня.

"Також буде або завтра або вже на наступному тижні опубліковано оновлений меморандум де будуть виписані наші зобовʼязання і строки", - додав він.

Железняк зазначив, що незважаючи на війну, економіка демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році.

"Прогноз зростання ВВП підвищено до 1–3% у 2023 році: внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а валютні резерви значні на тлі стабільного валютного курсу. Органи влади досягли значного прогресу у виконанні своїх зобов’язань у рамках EFF за складних обставин", - пише він.

Нардеп додав, що МВФ висуває низку вимог:

необхідність міцної бази податкових надходжень (у тому числі шляхом утримання від заходів, які можуть підірвати базу оподаткування);

підтримку сталого зниження інфляції та стабільності обмінного курсу;

підтримку стабільності банківського сектору;

необхідність просування важливих реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, у тому числі відновлення декларацій, фінансового моніторингу (AML);

посилення незалежності САП.

Нагадаємо, МВФ розкритикував закон, ухвалений Верховною Радою, про повернення військовим 30 тисяч гривень. Його назвали "незбалансованим".

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