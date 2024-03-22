В Україні можуть зрости ціни на пальне: коли і наскільки — рішення уряду

У п’ятницю, 22 березня, Кабінет міністрів запропонував поступове підвищення акцизу на пальне, яке розпочнеться від липня 2024 року і триватиме до 2028 року.

Про це повідомили на сайті Мінфіну.

"Перегляд акцизів обумовлено необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що є наразі актуальним з огляду на отримання Україною статусу країни-кандидатки на членство у ЄС", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ухваленого рішення, до 2028 року акциз на бензини буде становити 359 євро за 1000 літрів, на дизпаливо – 330 євро за 1000 літрів, скраплений газ – 70 євро за 1000 літрів.

Як зростатимуть акцизи на пальне / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

“Впровадження положень законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету у другому півріччі 2024 року від операцій з реалізації пального на 1,6 млрд грн у середньому за місяць”, - пояснили в уряді.

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Приблизно 1,3 млрд грн із цієї суми становитимуть надходження від акцизного податку, а ще 292 млн грн - від податку на додану вартість.

"Це важливо для підтримки безпеки країни, адже всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки й оборони", - наголосили у Міністерстві фінансів.

Запропонований урядом законопроєкт повинні ще ухвалити депутати у Верховній Раді.

Нагадаємо, Міністерство оборони зобов'яже постачальників маркувати пальне для Збройних сил України спеціальними кольорами – щоб боротися з його нелегальним продажем.

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