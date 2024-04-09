Какому знаку Зодиака повезет 10 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 апреля?

День мощной энергетики, направленность которой – как в позитивную, так ив негативную сторону – зависит только от самого человека, точнее, от того, на что он себя настроит. Направить ее необходимо на реализацию важных проектов, которые требуют усилий уже довольно продолжительное время – теперь их можно не откладывать в долгий ящик. Неконтролируемая энергия в этот день может негативно повлиять на человека, заставив его совершать неблаговидные поступки, за которые впоследствии может быть стыдно.

Скорпион

Скорпионы могут достичь любой цели, включая ту, которую представители знака считали – и считают – недостижимой, но для этого им придется подстроить свою жизнь и деятельность определенному режиму. Звезды советуют им взяв нужный рабочий темп с самого утра и не сбавлять его до тех пор, пока все намеченные на это время дела не будут сделаны, а намерения осуществлены. После этого можно будет и отдохнуть – как говорится, с чувством выполненного долга.

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