Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда все будут раздражены

День, когда раздражительность – а то и агрессию – могут почувствовать даже самые спокойные и уравновешенные люди.

Особенно напряженной обещает стать первая половина дня, в послеобеденное время атмосфера немного разрядится, поэтому важные дела, переговоры и объяснения с близкими людьми лучше перенести именно на это время. Любые поступки, совершенные в этот день, будут иметь соответствующие последствия: добрые приведут к добру, а злые – к злу, поэтому нужно хорошо подумать, прежде чем что-то сделать.

Овен

Если продумывать каждый свой шаг, легко можно вообще разучиться ходить, поэтому действовать сегодня нужно решительно и быстро – только так можно будет достичь успеха в любой жизненной сфере.

Телец

Избегайте ссор с окружающими – особенно близкими – людьми: путь к конфликту будет очень коротким, а вот дорога обратно вполне может затянуться, поэтому вам необходимо сдерживать свой негатив.

Близнецы

Сидеть на двух стульях одновременно – какой бы сферы жизни это ни касалось – долгое время невозможно: рано ил поздно придется выбирать – как между новой и старой работой, так и между двумя симпатиями.

Рак

Умение постоять за себя – важный навык, который вам не всегда удается продемонстрировать окружающим: постарайтесь хотя бы сегодня показать им, что вы в состоянии дать отпор даже самому серьезному неприятелю.

Лев

Принимая решение – как житейского, так и профессионального свойства – необходимо, как говорится, семь раз отмерить и только потом "резать", в противном случае легко будет совершить глупую и досадную ошибку.

Дева

Общение с окружающими людьми необходимо свести к минимуму: сегодня они будут склонны к критическим замечаниям в ваш адрес, что в свою очередь приведет к занижению самооценки, что с вами бывает редко.

Весы

Грустные мысли, которые будут назойливо лезть вам в голову, лучше всего лечить работой: причем чем больше ее будет, тем лучше: так вы сможете отвлечься от негатива, а если постараетесь, то и настроиться на позитив.

Скорпион

Перед тем как что-то сказать, сегодня – впрочем, как и всегда – желательно сосчитать до десяти: такой трюк даст вам возможность одуматься и не ляпнуть того, о чем вы гарантированно почти сразу же пожалеете.

Стрелец

Не берите на себя роль миротворца в чужом конфликте, особенно если вы не знаете всех связанных с ним нюансов: вы легко можете принять не в ту сторону и в результате оказаться в неловком положении.

Козерог

Не стоит реагировать на агрессивные выпады со стороны окружающих вас людей: взывать к их благоразумию бесполезно, поэтому не стоит тратить нервы даром: проигнорировав негатив, вы заденете их гораздо сильнее.

Водолей

С друзьями и родными желательно общаться во второй половине дня, когда душевное напряжение спадет и вы не сможете обидеть ни в чем не виновных перед вами людей, как сделали бы это с утра.

Рыбы

Не стоит верить слухам и сплетням, которые сегодня могут дойти до вас: ничего общего с реальным положением вещей они иметь не будут – скорее всего, вас просто захотят вывести из себя, спровоцировав на негатив.

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