Россияне обстреляли Херсон и область: в ОВА сообщили последствия

В частности, повреждены семь частных домов.

Российские войска в течение 9 апреля обстреляли Херсон и населенные пункты области, нанеся разрушения и ранив человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так, оккупанты обстреляли Херсон, Берислав, Михайловку, Монастырское, Понятовку, Красный Маяк, Кизомис, Новоалександровку, Ромашково, Томину Балку, Днепровское, Садовое, Янтарное, Антоновку, Камышаны.

Российские войска попали по жилым кварталам населенных пунктов. В частности, повреждены семь частных домов, зафиксированы попадания в "Пункт незламности", сотовые башни, магазин и частный автомобиль.

В результате вражеских атак один человек получил ранения.

Напомним, оккупанты в ночь на 10 апреля ударили по Украине 17 беспилотниками типа Shahed. ПВО уничтожила 14 дронов.

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