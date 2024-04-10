Росіяни обстріляли Херсон та область: в ОВА повідомили наслідки

Російські війська протягом 9 квітня обстріляли Херсон та населені пункти області, завдавши руйнувань та поранивши людину.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, окупанти обстріляли Херсон, Берислав, Михайлівку, Монастирське, Понятівку, Червоний Маяк, Кізомис, Новоолександрівку, Ромашкове, Томину Балку, Дніпровське, Садове, Янтарне, Антонівку, Комишани.

Російські війська влучили по житлових кварталах населених пунктів. Зокрема, пошкоджено сім приватних будинків, зафіксовані влучання в "Пункт незламності", стільникові вежі, магазин та приватне авто.

Внаслідок ворожих атак одна людина зазнала поранення.

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 10 квітня вдарили по Україні 17 безпілотниками типу Shahed. ППО знищила 14 дронів.

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