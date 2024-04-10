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На Сумщині пролунали 50 вибухів

На Сумщині пролунали 50 вибухів

Російський обстріл / Фото: Associated Press

Ворог продовжує тероризувати Сумщину.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Охтирська, Есманьська, Середино-Будська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (4 вибухи) та здійснив обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух).
  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріли FPV дроном скидання ВОГ (2 вибухи).
  • Охтирська громада: був ракетний удар ЗРК С300 (2 вибухи).
  • Есманьська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (12 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ обстріляла місто Семенівку на Чернігівщині, в результаті чого одна людина загинула.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни скинули чотири КАБи на центр Білопілля, Сумська ОВА показала наслідки.

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