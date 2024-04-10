На Сумщині пролунали 50 вибухів

Ворог продовжує тероризувати Сумщину.
Протягом минулої доби росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Охтирська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (4 вибухи) та здійснив обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух).
- Юнаківська громада: зафіксовано обстріли FPV дроном скидання ВОГ (2 вибухи).
- Охтирська громада: був ракетний удар ЗРК С300 (2 вибухи).
- Есманьська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади.
- Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (12 вибухів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ обстріляла місто Семенівку на Чернігівщині, в результаті чого одна людина загинула.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни скинули чотири КАБи на центр Білопілля, Сумська ОВА показала наслідки.
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