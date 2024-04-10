Астрологічний прогноз на 10 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нових справ, які тривалий час відкладалися на потім, – сьогодні енергії вистачить на будь-які проєкти.

Символ дня: Барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, шафранний, золотий.

Щасливе каміння дня: карнеол, джеспіліт, рубін.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і складно піддаватися лікуванню, тому за появи перших симптомів необхідно одразу ж вжити відповідних заходів.

Харчування дня: слід відмовитися від куріння, зловживання кавою та алкоголем.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: день сприятливий для поливання та вдобрювання посаджених культур.

Магія та містика дня: можна виготовляти зілля та відвари з лікувальних трав, а також знімати пороблення, зроблене на самотність та безшлюбність.

Сни дня: сни цієї ночі збуваються рідко, тому не варті нашої уваги.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію – краще її проігнорувати.

Цитата дня: «Спілкування з карликами деформує спинний хребет» (Станіслав Єжи Лец).

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