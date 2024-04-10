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Астрологический прогноз на 10 апреля

Астрологический прогноз на 10 апреля

Барс - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел, которые долгое время откладывались на потом – сегодня энергии хватит на любые проекты.

Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, шафранный, золотой. 

Счастливые камни дня: карнеол, джеспилит, рубин.

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день могут длиться долго и сложно поддаваться излечению, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же принять соответствующие меры. 

Питание дня: необходимо отказаться от курения, злоупотребления кофе и алкоголем. 

Стрижка дня: для стрижки день не подходит. 

Дачные работы дня: день благоприятен для полива и удобрения посаженных культур. 

Магия и мистика дня: можно снадобья и отвары из лечебных трав, а также снимать порчу, сделанную на одиночество и безбрачие. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоят нашего внимания. 

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию – лучше проигнорировать ее. 

Цитата дня: «Общение с карликами деформирует спинной хребет» (Станислав Ежи Лец). 

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