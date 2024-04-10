Астрологический прогноз на 10 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел, которые долгое время откладывались на потом – сегодня энергии хватит на любые проекты.
Символ дня: Барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, шафранный, золотой.
Счастливые камни дня: карнеол, джеспилит, рубин.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день могут длиться долго и сложно поддаваться излечению, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же принять соответствующие меры.
Питание дня: необходимо отказаться от курения, злоупотребления кофе и алкоголем.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: день благоприятен для полива и удобрения посаженных культур.
Магия и мистика дня: можно снадобья и отвары из лечебных трав, а также снимать порчу, сделанную на одиночество и безбрачие.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоят нашего внимания.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию – лучше проигнорировать ее.
Цитата дня: «Общение с карликами деформирует спинной хребет» (Станислав Ежи Лец).
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