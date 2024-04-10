Украина срочно закупит у США запчасти для систем ПВО Hawk

Украина нуждается в технической поддержке указанных ракетных систем.
Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил продажу Украине военной продукции на 138 миллионов долларов, которая необходима для ремонта ракетных систем Hawk.
Об этом информирует AP.
В США заявили, что Украина срочно нуждается в технической поддержке указанных ракетных систем.
"Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", — говорится в меморандуме Госдепа.
В Госдепе также заявили, что ремонт систем увеличит возможности оградить население и критическую инфраструктуру от ударов российских террористов.
В заявлении указано, что необходимые для ремонта детали будут получены из состава армии США, готовых коммерческих компонентов, пожертвований третьих стран и нового производства.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский дал четкий ответ, сколько Украине нужно систем Patriot.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский рассказал, как Украина будет бороться с российскими КАБами.
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