Украина срочно закупит у США запчасти для систем ПВО Hawk

Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил продажу Украине военной продукции на 138 миллионов долларов, которая необходима для ремонта ракетных систем Hawk.

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Об этом информирует AP.

В США заявили, что Украина срочно нуждается в технической поддержке указанных ракетных систем.

"Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", — говорится в меморандуме Госдепа.

В Госдепе также заявили, что ремонт систем увеличит возможности оградить население и критическую инфраструктуру от ударов российских террористов.

В заявлении указано, что необходимые для ремонта детали будут получены из состава армии США, готовых коммерческих компонентов, пожертвований третьих стран и нового производства.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский дал четкий ответ, сколько Украине нужно систем Patriot.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский рассказал, как Украина будет бороться с российскими КАБами.

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