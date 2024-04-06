Обстрелы РФ: хватит ли Украине запасов ракет для ПВО

Нам нужно думать не только о том, что сегодня есть, но и о том, что будет завтра.

Россияне будут добивать нашу энергосистему, это их желание. По мнению Владимира Зеленского, мы сможем пройти этот путь.

Об этом президент Украины сказал в интервью телемарафону "Единые новости".

Лидер подчеркнул, что мы смогли защитить многие энергообъекты. Но есть ракеты, против которых эти защитные системы, к сожалению, не работают.

"И здесь могут сработать только системы Patriot или аналог. И здесь нам приходится выбирать, какой объект защитить: это город или другой город, в тот или иной момент", – говорит Зеленский.

Что касается "хватит ли": сегодня интенсивность россиян достаточно высока, запас ПВО у нас на сегодня есть.

"Но я считаю, что мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться такова – нам будет не хватать. Если они ежедневно будут бить так, как они били последний месяц – нам может не хватать ракет", – резюмировал глава государства.

Ранее Зеленский сказал, есть ли риск оккупации Харькова и угроза вторжения из Беларуси.

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