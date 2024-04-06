Зеленский рассказал, как Украина будет бороться с российскими КАБами

В настоящее время разрабатывается отечественное оружие против КАБов.

Для борьбы с управляемыми авиационными бомбами (КАБ), которыми российские захватчики постоянно обстреливают Украину, нужны дополнительные системы ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Единые новости".

"Мы можем рассчитывать с вами на комбинированную защиту. Объясню, на сегодняшний день против КАБов только один формат срабатывает – это системы ПВО", — заявил Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что в настоящее время разрабатывается отечественное оружие против КАБ, но не стал раскрывать деталей.

"Третье направление – истребители, почему я сказал "комбинированная", потому что самолетов у нас не хватит. Кроме тех, что у нас есть, то, что нам сегодня готовы давать партнеры, именно в этом году, составляет, я считаю, 10 % от того объема, который нам нужен, — сказал он.

"10% от состава нашего современного воздушного флота, который будет, я уверен, которого достаточно самостоятельно победить то количество российских самолетов, работающих по Украине. То есть мы точно знаем, каким количеством они бьют по нам… нам нужно соответствующее количество", – добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьков пережил очередную ракетную атаку россиян, подробности и фото с места прилета.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики совершают масштабные обстрелы пограничных регионов Украины.

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