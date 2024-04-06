Обстріли РФ: чи вистачить Україні запасів ракет для для ППО 

Нам потрібно думати не лише про те, що є сьогодні, а й про те, що буде завтра.

Росіяни будуть добивати нашу енергосистему, це їхнє бажання. На думку Володимира Зеленського, ми зможемо пройти цей шлях.

Про це президент України сказав в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

Лідер наголосив, що ми змогли захистити багато енергооб'єктів. Але є ракети, проти яких ці захисні системи, на жаль, не працюють.

"І тут можуть спрацювати тільки системи Patriot або аналог. І тут нам доводиться обирати, який об'єкт захистити: це місто або інше місто, в той чи інший момент", – каже Зеленський.

Що стосується "чи вистачить": сьогодні інтенсивність росіян достатньо висока, запас ППО у нас на сьогодні є.

"Але я вважаю, що ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра інтенсивність може продовжитись така – нам буде не вистачати. Якщо вони щоденно будуть бити так, як вони били останній місяць – нам може не вистачати ракет", – резюмував глава держави.

Раніше Зеленський сказав, чи є ризик окупації Харкова та загроза вторгнення з Білорусі.

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