Евросоюз начал подготовку к 14-му пакету санкций против РФ

Евросоюз начал подготовку 14-го пакета санкций против России, который будет принят весной 2024 года.

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Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время выступления в Европарламенте.

Новые санкции будут призваны снизить возможности РФ обходить уже введенные ограничения.

Домбровскис заявил, что страны Евросоюза будут продолжать давление на РФ, пока Кремль не прекратит агрессию против Украины.

"Это значит делать все возможное, чтобы лишить кремлевский режим способности вести войну, забрать у его военной машины источники дохода, ключевые товары и критические технологии. ЕС достигает этого путем введения серии жестких и мощных санкций, которые мы координируем из США", — сказал вице-президент. ЕК.

Он отметил, что введенные 13 пакетов санкций работают, но их можно сделать более эффективными.

"Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Вероятно, он будет включать в себя большой перечень ограничительных мер с сильным углом предотвращения обхода — например, в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушить лимит цен на экспорт нефти", — сказал он. он.

Домбровскис заявил, что Евросоюз ищет возможности остановить обход санкций из-за западных дочерних компаний, работающих за пределами Евросоюза.

"С точки зрения ЕС, материнские компании в ЕС, сохраняющие влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, осуществляемые этими дочерними компаниями. Мы продолжим давить на Россию и тех, кто ее поддерживает, где бы они ни были. Мы будем продолжать преследовать приближенных к Путину и тех, кто помогает РФ обойти санкции или пополнить ее военный арсенал", — отметил Домбровскис.

Напомним, ранее сообщалось, что Шмигаль заявил, что Украина стремится закрыть для россиян и белорусов небо над ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Германии задержали судно с российскими товарами.

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