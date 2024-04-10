Євросоюз почав підготовку до 14-го пакета санкцій проти РФ

Євросоюз почав підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії, який буде ухвалено навесні 2024 року.

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Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс під час виступу у Європарламенті.

Нові санкції будуть покликані зменшити можливості РФ обходити вже запроваджені обмеження.

Домбровскіс заявив, що країни Євросоюзу будуть продовжувати тиск на РФ, допоки Кремль не припинить агресію проти України.

"Це означає робити все можливе, щоб позбавити кремлівський режим здатності вести війну, забрати у його військової машини джерела доходу, ключові товари та критичні технології. ЄС досягає цього шляхом запровадження серії жорстких і потужних санкцій, які ми координуємо зі США", — сказав віцепрезидент ЄК.

Він зазначив, що запроваджені 13 пакетів санкцій працюють, але їх можна зробити ефективнішими.

"Ми почали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути прийнятий навесні. Ймовірно, він включатиме великий перелік обмежувальних заходів із сильним кутом запобігання обходу – наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушити ліміт цін на експорт нафти", — сказав він.

Домбровскіс заявив, що Євросоюз шукає можливості зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, які працюють поза межами Євросоюзу.

"З погляду ЄС, материнські компанії в ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, здійснювані цими дочірніми компаніями. Ми продовжимо тиснути на Росію і тих, хто її підтримує, де б вони не були. Ми продовжуватимемо переслідувати наближених до Путіна і тих, хто допомагає РФ обійти санкції чи поповнити її військовий арсенал", — зазначив Домбровскіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шмигаль заявив, що Україна прагне закрити для росіян та білорусів небо над ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що У Німеччині затримали судно з російськими товарами.

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