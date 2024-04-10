Окупанти атакують Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 10 квітня запустили по території Україні декілька груп ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Рух ударних БпЛА з Чорного моря! Тримають курс на південь Одещини!" - повідомили у Повітряних силах.

Пізніше військові заявили, що безпілотники змінили курс в сторону Миколаївської області і рухаються у напрямку Очакова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотники атакували Одещину, пошкоджено будинок та обірвано ЛЕП.

Крім того, ми раніше інформували, що у ГУР підтвердили удар дронами по авіапідприємству у Воронезькій області РФ.

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