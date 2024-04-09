Безпілотники атакували Одещину: пошкоджено будинок, обірвано ЛЕП

Під час атаки безпілотниками на Одеську область у ніч проти 9 квітня уламки збитого дрона пошкодили приватний будинок та ЛЕП.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Голова військової адміністрації заявив, що вночі ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО знищили один дрон.

Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника в Одеському районі було пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередач. Минулося без постраждалих.

"Ворог підступний, тож вкотре закликаю оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття. Бережіть себе", – зазначив Кіпер.

Нагадаємо, російські окупанти вночі вдарили по Україні ракетами і дронами. Сили ППО знищили всі 20 випущених ворогом безпілотників у межах семи областей.

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