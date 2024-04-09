Моторошне вбивство на Одещині: підліток зарізав матір і молодшу сестру

Поліція встановила, що між юнаком і матір’ю виник конфлікт через її відмову йому у кишенькових грошах.

В місті Ананьїв Одеської області 16-річний підліток вбив матір за відмову у кишенькових грошах та 7-річну сестру та пішов гуляти. Йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Першим на місці пригоди 6 квітня опинився 11-річний син загиблої жінки, який і сповістив поліцейських. У будинку родини слідчо-оперативна група за участю судово-медичного експерта виявила 38-річну жінку та 7-річну дівчинку без ознак життя зі слідами тілесних ушкоджень. Попередньо, обидві жертви померли на місці пригоди від гострої крововтрати та ножових поранень.

Правоохоронці встановили причетність до злочину старшого, 16-річного, сина небіжчиці. Його оперативники розшукали на вулиці міста під час прогулянки.

"Між юнаком і матір’ю виник конфлікт через її відмову йому у кишенькових грошах. Розлютившись, хлопець кілька разів вдарив маму у шию кухонним ножем, а знаряддя злочину кинув у піч. Так само він вчинив і з сестричкою, яка була у сусідній кімнаті і мимоволі стала свідком злочину. Для вбивства дівчинки зловмисник використав другий ніж", - розповіли у поліції.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину, біоматеріали та інші речові докази, що мають значення у справі. Криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області за допомогою мобільної ДНК-лабораторії оперативно дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитих і фігуранта. Результати дослідження підтвердили причетність хлопця до скоєння даного злочину.

Забравши достатньо доказів, слідчі поліції повідомили юнакові про підозру у вбивстві.Цей злочин кваліфікується за п.п. 1 і 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваний знаходиться в слідчому ізоляторі, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За скоєне неповнолітньому правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

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