Дрони атакували навчальний авіацентр у Воронезькій області РФ: хто за цим стоїть (відео)

Момент атаки потрапив на відео з камер нагляду та був знятий очевидцями. На кадрах видно, що росіяни намагалися збити БПЛА зі стрілецької зброї, але все марно.

Безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ у ніч проти 9 квітня.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У повідомленнях вказується, що два безпілотники атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова у Борисоглібську.

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Близько 3:00 перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху. За годину туди ж влучив і другий безпілотник.

Внаслідок вибухів пошкоджено фасад та скління навчального центру. Постраждалих немає.

Водночас у російському Міноборони відзвітували про нібито збиття чотирьох безпілотників над територіями Бєлгородської та Воронезької областей. Також там вказали, що біля узбережжя окупованого Криму було начебто знищено ракету "Нептун".

Авіацентр у Воронезькій області атакувало ГУР

Видання LIGA.net із посиланням на співрозмовника в Силах оборони України повідомило, що атака була успішною операцією Головного управління розвідки Міноборони. За попередніми даними, уражено головний виробничий цех.

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БПЛА атакували Борисоглібський навчальний авіацентр в РФ

Нагадаємо, вночі в окупованому Севастополі пролунали кілька потужних вибухів. За повідомленнями місцевих, один з вибухів чули навіть у Євпаторії.

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