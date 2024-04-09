Вночі Росія вдарила ракетами і дронами: скільки цілей було знищено

Відпрацювати по С-300 не вдалося.

Вночі проти вівторка, 9 квітня, 2024 російські окупанти атакували 20 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі 20 дронів було знищено.

Про це повідомило командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти вдарили БпЛА з мису Чауда, що в анексованому Криму, і Приморсько-Ахтарська РФ. Тим часом ракети С-300 окупанти запустили з окупованої території Донеччини.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після опівночі Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Повітряна тривога почалася на півдні та сході, а потім розширилася на всю країну.

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