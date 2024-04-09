Дроны атаковали учебный авиацентр в Воронежской области РФ: кто за этим стоит (видео)

Момент атаки попал на видео с камер наблюдения и был снят очевидцами. На кадрах видно, что россияне пытались сбить БПЛА из стрелкового оружия, но все бесполезно.

Беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ в ночь на 9 апреля.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В сообщениях указывается, что два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова в Борисоглебске.

Также читайте Пожар на ракетном корабле "Серпухов": в ВМС ВСУ рассказали о повреждении судна

Около 3:00 первый дрон врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа. Через час туда же попал и второй беспилотник.

В результате взрывов поврежден фасад и остекление учебного центра. Пострадавших нет.

В то же время в российском Минобороны отчитались о якобы сбитии четырех беспилотников над территориями Белгородской и Воронежской областей. Также там указали, что у побережья оккупированного Крыма была якобы уничтожена ракета "Нептун".

Авиацентр в Воронежской области атаковало ГУР

Издание LIGA.net со ссылкой на собеседника в Силах обороны Украины сообщило, что атака была успешной операцией Главного управления разведки Минобороны. По предварительным данным, поражен главный производственный цех.

Читайте главные новости дня:

БПЛА атаковали Борисоглебский учебный авиацентр в РФ

Напомним, ночью в оккупированном Севастополе прогремели несколько мощных взрывов. По сообщениям местных, один из взрывов слышали даже в Евпатории.

Читайте также: