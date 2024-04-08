Пожар на ракетном корабле РФ "Серпухов": ГУР подтвердило операцию в Балтийском море

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в России выгорел ракетный корабль "Серпухов" и рассказало подробности.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

"7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области России в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов". Из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что восстановление боеспособности корабля потребует длительного времени.

"Серпухов" – российское судно проекта 21631 "Буян-М", которое Россия спустила на воду в 2015 году.

Напомним, ЗАЭС атаковали дроны – у Буданова сделали срочное заявление.

Читайте также ведущие новости дня: