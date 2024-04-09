Беспилотники атаковали Одесчину: поврежден дом, оборвано ЛЭП

Во время атаки беспилотниками на Одесскую область в ночь на 9 апреля обломки сбитого дрона повредили частный дом и ЛЭП.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава военной администрации заявил, что ночью враг в очередной раз атаковал Одесчину ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили один дрон.

В результате падения обломков сбитого беспилотника в Одесском районе было повреждено частное домовладение, оборвало линию электропередач. Обошлось без пострадавших.

"Враг коварен, поэтому еще раз призываю оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие. Берегите себя", — отметил Кипер.

Напомним, российские оккупанты ночью ударили по Украине ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили все 20 выпущенных врагом беспилотников в пределах семи областей.

Читайте также: