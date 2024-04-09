Беспилотники атаковали Одесчину: поврежден дом, оборвано ЛЭП

Силы ПВО уничтожили один российский дрон.
Во время атаки беспилотниками на Одесскую область в ночь на 9 апреля обломки сбитого дрона повредили частный дом и ЛЭП.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Глава военной администрации заявил, что ночью враг в очередной раз атаковал Одесчину ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили один дрон.
В результате падения обломков сбитого беспилотника в Одесском районе было повреждено частное домовладение, оборвало линию электропередач. Обошлось без пострадавших.
"Враг коварен, поэтому еще раз призываю оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие. Берегите себя", — отметил Кипер.
Напомним, российские оккупанты ночью ударили по Украине ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили все 20 выпущенных врагом беспилотников в пределах семи областей.
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