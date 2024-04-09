Армия РФ атаковала "Шахедами" южные области: какие последствия

На юге удалось сбить девять БПЛА.

Ночью 9 апреля российские войска устремили несколько волн ударных беспилотников "Shahed-131/136" по южным регионам. Произошло падение сбитых обломков дронов в Одесской области.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Очередная ночная атака врага с использованием дронов-камикадзе. Под прицелом врага была критическая инфраструктура", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитого БпЛА в Одесском районе был поврежден частный двор, оборвало линию электропередачи. Прошло без пострадавших.

Отмечается, что боевая работа сил противовоздушной обороны длилась около двух часов. В операционной зоне Сил обороны юга удалось ликвидировать девять Shahed: один – на Одесщине, два – на Херсонщине и по три – на Николаевщине и Днепропетровщине.

Как сообщалось, ночью 9 апреля Россия ударила ракетами и дронами. Оккупанты выпустили 20 БпЛА и четыре зенитных управляемых ракеты С-300.

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