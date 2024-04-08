Стало известно, сколько "Шахедов" РФ производит ежедневно

Также, по информации Welt, ежемесячно РФ производит до 130 ракет с дальностью не менее 350 км и около 100 ракет наименьшей дальности.

По состоянию на сегодняшний день в России производят 30 беспилотников "Шахед" в день. К концу года эта цифра может возрасти до 87%.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

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По информации издания, оккупанты, несмотря на санкции, смогли наладить и даже увеличить производство ракет. Welt утверждает, что каждый месяц РФ производит до 130 ракет с дальностью не менее 350 км и около 100 ракет меньшей дальности.

Журналисты выяснили, что Россия в прошлом году произвела около 2 млн снарядов калибра 152 мм и 122 мм. В этом году запланировано производство около 2,1 млн артиллерийских снарядов.

В то же время, 90% современных разработок танков уничтожили ВСУ. Но эту проблему оккупанты могут решить, ведь танков более старых моделей, по информации издания, России хватит еще на 2-3 года боевых действий.

Ранее волонтер Тарас Чмут рассказал, что Россия может получать или производить в месяц от 700 до 1000 "Шахедов".

Напомним, президент Зеленский рассказал, что только за март РФ применила против Украины более 400 ракет, 600 "Шахедов" и более 3000 КАБ.

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