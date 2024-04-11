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В Украине подешевели некоторые продукты: за что придется платить меньше

В Украине подешевели некоторые продукты: за что придется платить меньше

Некоторые продукты подешевели / Фото: Associated Press

Мясо и молоко подешевели в марте.

В Украине начали дешеветь некоторые продукты. Если сравнивать с февралем, то в марте этого года средние цены на товары в Украине снизились на 0,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным ведомства, в марте снизились цены на:

  • молоко – 0,3%
  • мясо и мясопродукты – 0,4%
  • овощи – 0,6%
  • подсолнечное масло – 1,5%
  • сахар – 2,5%
  • яйца – 16,4%

Следовательно, больше всего подорожали:

  • фрукты – 4,1%
  • масло – 0,8%
  • хлеб и хлебопродукты – 0,4%
  • макаронные изделия – 0,3%
  • рыба и продукты из рыбы – 0,2%
  • сыр – на 0,2%

Ранее стало известно, что в Украине подешевели тепличные огурцы. Одной из причин называют теплую и солнечную погоду в большинстве регионов.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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