В Украине подешевели некоторые продукты: за что придется платить меньше

Мясо и молоко подешевели в марте.
В Украине начали дешеветь некоторые продукты. Если сравнивать с февралем, то в марте этого года средние цены на товары в Украине снизились на 0,2%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным ведомства, в марте снизились цены на:
- молоко – 0,3%
- мясо и мясопродукты – 0,4%
- овощи – 0,6%
- подсолнечное масло – 1,5%
- сахар – 2,5%
- яйца – 16,4%
Следовательно, больше всего подорожали:
- фрукты – 4,1%
- масло – 0,8%
- хлеб и хлебопродукты – 0,4%
- макаронные изделия – 0,3%
- рыба и продукты из рыбы – 0,2%
- сыр – на 0,2%
Ранее стало известно, что в Украине подешевели тепличные огурцы. Одной из причин называют теплую и солнечную погоду в большинстве регионов.
В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.
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