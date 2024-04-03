Чем Украина атаковала завод “Шахедов” в Татарстане: детали от Forbes

Атаки на такие заводы, как в Елабуге, могут также негативно повлиять на производство дронов Россией, если Украина продолжит свою ударную кампанию.

Украина, вероятно, использовала для удара по российскому заводу в Елабуге (Татарстан), который производит “Шахеды”, легкий самолет типа Cessna. Его могли оснастить пультами дистанционного управления и взрывчаткой.

Об этом пишет Forbes в среду, 3 апреля.

Классическая модель самолета Cessna 172 может лететь на расстояние около 1000 км и нести груз весом 500 кг. Разрушения, распространившиеся на промышленный комплекс и соседнее общежитие для работников в Татарстане, свидетельствуют о больших размерах взрывной нагрузки летательного аппарата, указывает издание.

“Помимо дешевизны, простоты и надежности, беспилотник на базе легкого самолета также имеет преимущество незаметности. Но не из-за высокотехнологичных форм и покрытий, а из-за безвредности”, — пишет журнал.

Удар по заводу в Елабуге, который производит беспилотники “Шахед”, должен напугать российское командование, указывают эксперты, поскольку у них мало средств ПВО как для защиты фронтовых войск, так и для защиты российских городов и заводов.

Атаки на такие заводы, как в Елабуге, могут также негативно повлиять на производство дронов Россией, если Украина продолжит свою ударную кампанию. Поскольку в РФ централизованное производство: практически все основные ударные БПЛА выпускаются одной государственной компанией. Систематические удары могут привести к сокращению такого производства и дать Украине критическое преимущество, подчеркивает Forbes.

Cessna 172 — американский легкий самолет. Самый массовый самолет в истории авиации. С 1956 года было построено более 43 000 таких самолетов, в 80-х производство было остановлено, но затем возобновлено в 1996 году. Максимальная скорость Cessna составляет около 300 км/ч. Рассчитан на одного или двух пилотов и до трех пассажиров. Длина самолета – 8,28 м.

Напомним, 2 апреля была совершена БпЛА-атака на Татарстан. Дроны ударили по производству "Шахедов" (в Елабуге) и НПЗ "ТАНЕКО" (в Нижнекамске).

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