БПЛА-атака на Татарстан: все об ударах по производству "Шахедов" и НПЗ

Есть предположение, что для атаки мог использоваться набитый взрывчаткой легкомоторный самолет, переработанный в БПЛА.

Беспилотники 2 апреля в который раз принесли "бавовну" в Россию: атаковали в Татарстане производство дронов-камикадзе "Шахед" (в Елабуге) и НПЗ "ТАНЕКО" (в Нижнекамске). По данным источников, эти удары – операция ГУР и СБУ.

Все, что известно о дроновой атаке на Татарстан 2 апреля, детали об ударах и последствиях, читайте на ТСН.ua.

Атака в Татарстане на завод "Шахедов"

В Республике Татарстан 2 апреля прогремели взрывы. Стало известно, что причина взрывов – атака беспилотниками по заводу в Елабуге, где собирают ударные дроны-камикадзе "Шахед". Речь идет об "Алабуге" – крупнейшей и самой успешной особой экономической зоне промышленно-производственного типа в РФ.

По информации из российских пабликов, на территорию "Алабуги" упали три дрона. В результате удара в двух домах местного гстуденческого общежития от "Алабуга политех" были выбиты стекла и двери. Пока известно о 12 пострадавших в результате атаки.

Глава Татарстана Рустамп Миниханов подтвердил информацию об атаках. Он указал, что удары были нанесены по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске.

"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь", — рассказал Миниханов.

Российские телеграм-каналы опубликовали ряд видеозаписей с места атаки. На роликах виден момент полета, падение дрона по заводу по производству "Шахедов", на кадрах раздается взрыв и загорается огромное пламя. Также слышны крики испуганных людей.

Атака по заводу "Шахедов" в Татарстане 2 апреля/Скриншот с видео

В России "хлопок" на заводе "Шахедов" аж за 1200 км от Украины!

Кто стоит за атакой на завод "Шахедов" и какие результаты

Операцию по атаке по заводу "Шахедов" в Татарстане выполнило Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в спецслужбах. Официальных комментариев на этот счет пока не было.

Собеседник издания указал, что под атаку попал завод по сборке беспилотников "Шахед", которые россияне маркируют под "Герань-2". Источник издания проинформировал о значительных разрушениях производственных мощностей вследствие удара.

Атака на завод в Татарстане/Фото: Baza/Telegram

Фото с места атаки дронами на завод "Шахедов" в Татарстане/Фото: российские телеграм-каналы

Удар по НПЗ в Татарстане

В то же время 2 апреля беспилотники атаковали и нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" в Нижнекамске, что в Татарстане. Как информируют российские паблики, дрон попал по технологической установке НПЗ. После этого возник пожар.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали по меньшей мере три человека.

Заметим, завод "ТАНЕКО" ("Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс") в 2022 году занял пятое место в рейтинге крупнейших НПЗ России с объемом переработки 16,2 млн т нефти в год.

"ТАНЕКО" был основан в 2005 году и стал первым нефтеперерабатывающим заводом, построенным с нуля в постсоветской России.

Атакованный НПЗ "ТАНЕКО" в Татарстане/Фото: российские телеграм-каналы

Кто атаковал НПЗ в Нижнекамске

По информации источников ТСН.ua, атака на НПЗ в Нижнекамске – совместная операция СБУ и ГУР.

"Источники подтвердили, что ночная "бавовна" на НПЗ в Татарстане — это совместная операция СБУ и ГУР. Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар", — сообщили источники.

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Мемы об атаке БПЛА по Татарстану

После появления новостей об ударах по Татарстану украинцы обратили внимание на огромный размер дрона и накреативили мемы, которые опубликовали в Сети. Так, пользователи соцсетей в шутку назвали огромный беспилотник "украинским боингом", "кукурузником" и "дельтапланом":

"Кукурузник – это страшная штука";

"Вот это дрон. Представил *бало ппошников, когда этот кукурузник пролетел пол рашки";

"Дрон, размером с небольшой самолет, такое нам нужно";

"Это не дрон, а целый кукурузник";

"Самолеты летят, будем всех бомбить".

Также украинцы обратились к жителям Татарстана с саркастическим призывом "просыпаться" и не бояться, потому что "их освобождают".

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Мемы на атаку БПЛА по российскому Татарстану. Фото из открытых источников

Бутусов рассказал особенности атаки на Татарстан

Атака по НПЗ в Нижнекамске и особой экономической зоне "Алабуга", на территории которой собираются иранские дроны "Шахед", стала самой дальней для украинских БПЛА с начала войны. На это обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что теперь зона поражения увеличилась до более чем 1200 км от границы Украины.

"Интересно, что во время атаки мог использоваться набитый взрывчаткой легкомоторный самолет, переработанный в БПЛА", – высказал мнение Бутусов.

Он также проинформировал, что к настоящему моменту самая дальняя атака была совершена в январе 2024 года по Ленинградской области. Тогда беспилотник преодолел расстояние около 900 км, поразив объекты "Петербургского нефтеналивного терминала".

Расстояние на карте от границы Украины до места атаки по Татарстану

"Да и чтобы посмеяться. Z-пропагандисты увидели в налете дронов символизм: на территорию Татарстана БПЛА прилетели как раз в годовщину ликвидации Владлена Татарского", – поделился журналист скриншотом сообщений российских пропагандистов.

Z-пропагандисты увидели в налете дронов символизм

Реакция российских властей на удары по Татарстану

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что военные работают над тем, чтобы прекратить атаки украинской стороны на российские НПЗ.

После ударов дронами по Татарстану глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что "когда возьмем Киев, тогда закончится произвол с беспилотниками". Он заверил, что российские солдаты делают все возможное, чтобы прикрыть небо.

В то же время депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что атаковавший Татарстан беспилотник мог быть запущен из степей Средней Азии.

"Они практически безлюдны и не контролируются ни с воздуха, ни с РЛС. Провести туда можно все, что угодно", – сказал Гурулев.

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