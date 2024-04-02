Атака на Татарстан: эксперт назвал дрон, который смог долететь так далеко

Украинские дроны-камикадзе нового поколения нанесли удар по НПЗ в российском Татарстане. Эксперт рассказал детали об особенностях беспилотников и перспективах подобных атак.

Для "бавовны" в Татарстане использовали украинские дроны-камикадзе, которые одними из последних были приняты на вооружение в нашем государстве.

Это предположил военный обозреватель Михаил Жирохов в эфире "Радио Свобода".

"Эти дроны — они заметны. Это одни из последних дронов, которые приняты на вооружение... Это дрон самолетного типа. Он был сделан из тех дронов, которые использовались до войны для грузовых перевозок", — рассказал он.

По словам эксперта, производила грузовые дроны якобы фирма в Харькове.

"Где она сейчас находится — никто не знает. Но она переделывала эти грузовые дроны именно в дроны-камикадзе", — заявил он.

Эксперт также добавил, что, учитывая последние события, на европейской части РФ уже не осталось участков, куда не могут достать украинские дроны.

"Еще в январе-феврале наши дроны поражали Ленинградскую область… Это нормальная сейчас ситуация. Проблема — в масштабировании и в том, какую боевую часть несет дрон. Да, российская ПВО достаточно неплохая, но дроны прорываются. И я думаю, этих ударов со временем будет все больше", — добавил он.

Атака на НПЗ в Татарстане

Утром 2 апреля беспилотники атаковали завод в российском Татарстане, где собирают "Шахеды". Как уточнили местные власти, атака была на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Есть пострадавшие.

Под удар попал завод из сборника дронов-камикадзе, который россияне маркируют под "Герань-2". В результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Впоследствии стало известно, что совместная операция против НПЗ в Татарстане была проведена Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР).

В российском Татарстане беспилотники атаковали завод, где собирают "Шахеды"

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