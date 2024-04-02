Стало известно, кто стоит за атакой на НПЗ в Татарстане

Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) провели совместную операцию против нефтеперерабатывающего завода в российской республике Татарстан.

Атака на НПЗ в Татарстане – это совместная операция СБУ и ГУР.

Об этом сообщают источники ТСН.ua.

"Источники подтвердили, что ночная "бавовна" на НПЗ в Татарстане — это совместная операция СБУ и ГУР. Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар", — говорится в сообщении.

Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это – 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ.

Атака на НПЗ в Татарстане

Утром 2 апреля беспилотники атаковали завод в российском Татарстане, где собирают "Шахеды". Как уточнили местные власти, атака была на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Есть пострадавшие.

Под удар попал завод из сборника дронов-камикадзе, который россияне маркируют под "Герань-2". В результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

В российском Татарстане беспилотники атаковали завод, где собирают "Шахеды"

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