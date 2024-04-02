Стало відомо, хто стоїть за атакою на НПЗ в Татарстані

Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки (ГУР) провели спільну операцію проти нафтопереробного заводу у російській республіці Татарстан.

Атака на НПЗ в Татарстані - це спільна операція СБУ та ГУР.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

"Джерела підтвердили, що нічна "бавовна" на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ РФ.

Атака на НПЗ в Татарстані

Вранці 2 квітня безпілотники атакували завод у російському Татарстані, де збирають "Шахеди". Як уточнила місцева влада, атака була здійснена на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Є постраждалі.

Під удар потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе, які росіяни маркують під "Герань-2". Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

У російському Татарстані безпілотники атакували завод, де збирають "Шахеди"

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