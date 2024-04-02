Первый украинец после Шевченко: Довбику покорилось мощное достижение в Европе

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик стал первым украинцем со времен Андрея Шевченко, который забил больше 15 голов за сезон в топ-5 европейских лигах.

В этом сезоне 26-летний нападающий забил 16 голов и отдал пять результативных передач в 28 матчах чемпионата Испании.

Ранее последним украинским футболистом, забившим 15+ голов за сезон в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов был Андрей Шевченко, который в розыгрыше Серии А-2005/06 отличился 19 мячами в составе "Милана".

15 — Artem Dovbyk (16 с Girona в Лалиге это время) является первым украинским игроком в течение 15+ результатов в одной части в верхней части пяти европейских собственных весов Андрей Шевченко в серии A с AC Milan в 2005/06 году (19). Reference. pic.twitter.com/cpqrZpmNlY — OptaJose (@OptaJose) 1 апреля 2024

В последнем матче "Жироны" против "Бетиса" Довбик оформил дубль. Сначала украинец реализовал пенальти, а затем забил с игры. Каталонская команда вырвала победу (3:2) благодаря голу Кристиана Стуани в компенсированное время.

В настоящее время Довбик возглавляет бомбардирскую гонку Ла Лиги. Такое же количество забитых мячей (по 16), но меньше результативных передач имеют Джуд Беллингем из мадридского "Реала" и Анте Будимир из "Осасуны".

Кроме того, Артем стал лишь вторым игроком в истории "Жироны", которому удалось забить больше 15 мячей в одном сезоне Ла Лиги.

За восемь туров до завершения чемпионата "Жирона" с 65 очками занимает третье место в чемпионате Испании. Подопечные Мичела на два балла отстают от "Барселоны" и на десять – от "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина.

В следующем туре Примеры команда Довбика и еще одного украинца Виктора Цыганкова 13 апреля на выезде сыграет против "Атлетико".

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