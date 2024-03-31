"Жирона" с дублем Довбика вырвала победу над "Бетисом" в чемпионате Испании (видео)

"Жирона" украинцев Артема Довбыка и Виктора Цыганкова на своем поле одолела "Бетис" в матче 30-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершился со счетом 3:2 .

Хозяева поля вышли вперед на 36-й минуте. Довбик реализовал пенальти, который сам и заработал – после его удара головой мяч попал в руку защитнику гостей. С 11-метровой отметки Артем ударом низом очень уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.

Перед самым перерывом "зелено-белые" отыгрались усилиями Виллиана Жозе.

Во втором тайме "жиронцы" во второй раз повели в счете – на 65-й минуте Цыганков разогнал атаку своей команды, Порту сделал передачу, а Довбик оформил дубль, из пределов штрафной низом пробив в ближний угол.

Впрочем, "Бетис" нашел силы во второй раз в этом матче восстановить паритет. На 76-й минуте дубль оформил Виллиан Жозе.

В конце игры подопечные Мичела все-таки вырвали победу. В компенсированное время, на 90+2-й минуте, решающий гол забил Кристиан Стуани.

Отметим, что оба украинца вышли на матч в стартовом составе. Цыганков провел на поле 82 минуты, а Довбика заменили в компенсированное время.

Обзор матча "Жирона" – "Бетис"

Таким образом, Довбик прервал свою безголевую серию в составе "Жироны", которая составляла восемь матчей.

В этом сезоне Довбик забил 16 голов и отдал семь ассистов в 31 матче за "Жирону" во всех турнирах. В активе Цыганкова шесть мячей и четыре результативные передачи в 28 поединках.

Дважды поразив ворота "Бетиса", Довбик вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги – на счету украинского форварда 16 голов и пять ассистов. Такое же количество забитых мячей, но меньше результативных передач имеют Джуд Беллингем из мадридского "Реала" и Анте Будимир из "Осасуны".

После этого матча "Жирона" (65 очков) занимает третье место в Ла Лиге. Команда Мичела на два балла отстает от "Барселоны" и на семь – от "Реала", но у мадридцев есть поединок в запасе.

В следующем туре испанского чемпионата "Жирона" 13 апреля на выезде сыграет против "Атлетико". Днем ранее "Бетис" примет "Сельту".

Читайте также:

УПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Брайтоном" и возглавил АПЛ (видео)

"Боруссия" Дортмунд победила "Баварию" в центральном матче 27-го тура Бундеслиги (видео)