"Жирона" з дублем Довбика вирвала перемогу над "Бетісом" у чемпіонаті Іспанії (відео)

Підопічні Мічела забили вирішальний гол у компенсований до другого тайму час.

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на своєму полі здолала "Бетіс" у матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершився з рахунком 3:2 .

Господарі поля вийшли вперед на 36-й хвилині. Довбик реалізував пенальті, який сам же і заробив – після його удару головою м'яч влучив у руку захиснику гостей. З 11-метрової позначки Артем ударом низом дуже впевнено розвів м'яч і воротаря по різних кутах.

Перед самою перервою "зелено-білі" відігралися зусиллями Вілліана Жозе.

У другому таймі "жиронці" вдруге повели в рахунку – на 65-й хвилині Циганков розігнав атаку своєї команди, Порту зробив передачу, а Довбик оформив дубль, з меж штрафного низом пробивши у ближній кут.

Утім, "Бетіс" знайшов сили вдруге в цьому матчі відновити паритет. На 76-й хвилині дубль оформив Вілліан Жозе.

Наприкінці гри підопічні Мічела все ж вирвали перемогу. У компенсований час, на 90+2-й хвилині, вирішальний гол забив Крістіан Стуані.

Огляд матчу "Жирона" – "Бетіс"

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