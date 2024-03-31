"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Брайтоном" и возглавил АПЛ (видео)

Команда Юргена Клоппа будет на первом месте как минимум до игры "Манчестер Сити" – "Арсенал".

"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле закончился со счетом 2:1 .

Уже на 2-й минуте встречи гостей вывел вперед Дэнни Уэлбек. В середине первого тайма "красные" отыгрались – после рикошета от игрока соперника мяч в сетку отправил Луис Диас.

После перерыва команда Юргена Клоппа забила во второй раз и вырвала победу. На 65-й минуте автором решающего мяча стал Мохамед Салах.

Отметим, что "мерсисайдцы" могли и в третий раз отличиться в воротах команды Роберто Де Дзерби, но гол Луиса Диаса на 71-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Брайтон"

Благодаря этой победе "Ливерпуль" (67 очков) вышел на первое место в АПЛ. Подопечные Клоппа на три балла опережают "Арсенал" украинца Александра Зинченко и четыре – "Манчестер Сити", которые сегодня сойдутся в очном матче. "Брайтон" (42 балла) остался на девятой позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "мерсисайдцы" 4 апреля примут "Шеффилд Юнайтед". Днем ранее "чайки" на выезде сыграют с "Брентфордом" украинца Егора Ярмолюка.

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