Премьера Израиля Нетаньяху прооперируют – какая причина

Премьер Израиля передаст свои полномочия на время операции.

Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху сегодня, 31 марта, проведут операцию под полным наркозом. Он временно передаст свои полномочия.

Об этом сообщает Times of Israel.

Как пишет издание, Нетаньяху прооперируют вечером после заседания военного кабинета. Операция связана с грыжей, обнаруженной вчера, 30 марта, во время планового осмотра премьера Израиля.

Поскольку во время операции Беньямин Нетаньяху будет под полным наркозом, он передаст свои полномочия министру юстиции Яриву Левину, который по совместительству также является вице-премьер-министром страны.

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