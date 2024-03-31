Когда умрет диктатор Путин: астролог ответил

Личность диктатора Владимира Путина загадочна даже астрологам. Поэтому вопрос, сколько он еще будет править Россией и когда умрет, сложен.

Об этом рассказал астролог Алакх Ниранжан.

"Все говорят – Путин, Путин… Никто не знает, кто он и откуда. Известно, что он непонятно, где был, непонятно когда родился. У нас даже нет карты его рождения. Поэтому не так важен сам Путин или его двойник, как время, когда мы живем... Действительно, вполне возможно, что до мая не станет того парня, о котором вы спрашиваете (Путина. – ред.)", – отметил астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.