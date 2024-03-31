Коли помре диктатор Путін: астролог відповів

Особистість диктатора Володимира Путіна загадкова навіть для астрологів. Тому питання, скільки він ще правитиме Росією і коли помре, є складним.

Про це розповів астролог Алакх Ніранжан.

"Усі кажуть – Путін, Путін… Ніхто не знає, хто він і звідки. Відомо, що він незрозуміло, де був, незрозуміло коли народився. Ми навіть не маємо карти його народження. Тому не так важливий сам Путін або його двійник, як час, коли ми живемо... Дійсно, цілком можливо, що до травня не стане того хлопця, про якого ви питаєте (Путіна. – ред.)", – зазначив астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.