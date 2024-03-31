На границе Сербии задержали украинца с большой суммой денег – подробности

В Сербии на пункте пропуска Батровцы задержали гражданина Украины – у него обнаружили спрятанные наличные деньги в евро.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сербии.

Автомобиль с украинцем остановили во время въезда в Сербию. Правоохранители обнаружили в его автомобиле Chevrolet более 265 тысяч евро наличными. Деньги были спрятаны в перегородке багажника.

"Сотрудники МВД и Антикоррупционного отдела Управления криминальной полиции в сотрудничестве с Управлением пограничной полиции и по приказу Спецотдела по предупреждению коррупции Высшей прокуратуры в г. Нови-Сад задержали гражданина Украины С.В. 1976 года рождения в связи с наличием оснований для подозрений совершение уголовного правонарушения по отмыванию средств", – говорится в сообщении МВД.

Мужчину задержали на 48 часов, после чего он будет доставлен в прокуратуру с заявлением об уголовном производстве.

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