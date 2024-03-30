"Борнмут" с Забарным вырвал победу над "Эвертоном" без Миколенко в матче АПЛ (видео)

Илья провел на поле весь поединок, а Виталий не попал в заявку из-за болезни.
"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного обыграл "Эвертон" другого украинского защитника Виталия Миколенко в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:1.
Первый тайм игры прошел без голов. Во второй половине встречи "вишням" удалось выйти вперед – на 64-й минуте забил Доминик Соланке.
На 87-й минуте "ириски" отыгрались усилиями Бету. Однако команда Андони Ираолы смогла вырвать победу – в компенсированное время автоголом отличился капитан мерсисайдского клуба Шеймус Коулмэн.
Забарный вышел в стартовом составе "вишен" и провел на поле весь матч. А вот Миколенко не попал в заявку "ирисок" на игру из-за болезни.
Обзор матча "Борнмут" – "Эвертон"
Будет добавлен в скором времени.
После этого матча "Борнмут" (38 очков) занимает 13-е место в АПЛ. "Эвертон" (25 баллов) идет на 16-й позиции. Отметим, что с "ирисок" сняли шесть зачетных пунктов за нарушение правил финансового фейр-плей.
В следующем туре АПЛ команда Забарного 2 апреля примет "Кристал Пэлас". В этот же день подопечные Шона Дайча на выезде сыграют с "Ньюкаслом".
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