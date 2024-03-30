"Борнмут" с Забарным вырвал победу над "Эвертоном" без Миколенко в матче АПЛ (видео)

Илья провел на поле весь поединок, а Виталий не попал в заявку из-за болезни.

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного обыграл "Эвертон" другого украинского защитника Виталия Миколенко в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:1 .

Первый тайм игры прошел без голов. Во второй половине встречи "вишням" удалось выйти вперед – на 64-й минуте забил Доминик Соланке.

На 87-й минуте "ириски" отыгрались усилиями Бету. Однако команда Андони Ираолы смогла вырвать победу – в компенсированное время автоголом отличился капитан мерсисайдского клуба Шеймус Коулмэн.

Забарный вышел в стартовом составе "вишен" и провел на поле весь матч. А вот Миколенко не попал в заявку "ирисок" на игру из-за болезни.

Обзор матча "Борнмут" – "Эвертон"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Борнмут" (38 очков) занимает 13-е место в АПЛ. "Эвертон" (25 баллов) идет на 16-й позиции. Отметим, что с "ирисок" сняли шесть зачетных пунктов за нарушение правил финансового фейр-плей.

В следующем туре АПЛ команда Забарного 2 апреля примет "Кристал Пэлас". В этот же день подопечные Шона Дайча на выезде сыграют с "Ньюкаслом".

Читайте также:

Мудрик заработал пенальти и удаление для соперника, но "Челси" не осилил аутсайдера АПЛ (видео)

"Байер" совершил камбэк за три минуты и стал еще на шаг ближе к историческому чемпионству (видео)

Малиновский получил травму: "Дженоа" сыграла вничью против одного из аутсайдеров Серии А (видео)