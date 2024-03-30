Реальна ли угроза захвата Харькова: эксперт дал четкий ответ

По словам Кузана, если враг и планирует какое-то наступление на Харьков – это уже будет совершенно не та ситуация, как в 2022 году.

Уже несколько недель подряд по Сети ходят слухи, что Россия готовится к новому наступлению и может снова бросить свои войска для захвата Харькова.

Насколько реальна такая угроза, в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Сергей Кузан.

"Именно жителям Харькова под постоянными ракетными российскими ударами кажется что-то страшное. Информационные российские помойки разгоняют панику, что, мол, вот сейчас где-то россияне спрятались за кустом и здесь они выпрыгнут и будут наступать на Харьков. Но такого не будет", — заверил военный. эксперт.

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По словам Кузана, если враг и планирует какое-нибудь наступление на Харьков – это уже будет совершенно не та ситуация, как в 2022 году. "Потому что отстроенные фортификации и грамотно расставленная оборона просто-напросто не дадут реализовать этот план врагам", – резюмировал эксперт.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что Россия планирует воевать до 2026 года и захватить Харьков и Днепр.

Депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук заверил, что в Белгородской и Курской областях РФ пока не зафиксировано ударных формирований оккупантов, способных осуществить наступление на Харьков.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что в Харьковской области строят вторую линию обороны.

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