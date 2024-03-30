Чи реальна загроза захоплення Харкова: експерт дав чітку відповідь

За словами Кузана, якщо ворог і планує якийсь наступ на Харків – це вже буде абсолютно не та ситуація, як у 2022 році.

Уже декілька тижнів поспіль Мережею ширяться чутки, що Росія готується до нового наступу і може знову кинути свої війська для захоплення Харкова.

Наскільки реальною є така загроза, в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Сергій Кузан.

"Саме мешканцям Харкова під постійними ракетними російськими ударами здається щось страшне. Інформаційні помийки російські розганяють паніку, що, мовля,в ось зараз десь росіяни заховалися за кущем і тут вони вистрибнуть і будуть наступати на Харків. Але такого не буде", – запевнив військовий експерт.

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За словами Кузана, якщо ворог і планує якийсь наступ на Харків – це вже буде абсолютно не та ситуація, як у 2022 році. "Тому що відбудовані фортифікації і грамотно розставлена оборона просто не дадуть реалізувати цього плану ворогам", – резюмував експерт.

Нагадаємо, німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що Росія планує воювати до 2026 року і захопити Харків і Дніпро.

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук запевнив, що у Бєлгородській та Курській областях РФ наразі не зафіксовано ударних формувань окупантів, які були б здатні здійснити наступ на Харків.

Своєю чергою начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що на Харківщині будують другу лінію оборони.

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