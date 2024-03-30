Надзиратели херсонской пыточной: журналисты идентифицировали военных преступников

Россияне, пытавшие херсонцев в 2022 году оказались полицейскими и конвоирами.

После оккупации Херсона россияне устроили в городе несколько пыточных, чтобы задушить сопротивление местного населения. Одним из таких мест стал изолятор временного содержания по улице Теплоэнергетиков. Наблюдатели этой херсонской пыточной круглосуточно издевались над украинцами, которых там незаконно удерживали.

Расследование "Суспільного" выяснило, кто именно подвергал бесчеловечным пыткам заключенных, и под какими масками они живут, пряча свое звериное нутро.

Херсонский изолятор временного содержания оккупанты захватили 9 марта 2022 года. Журналисты идентифицировали находившихся в нем палачей в период с июля по октябрь 2022 года. Узнать их удалось на основании фотографий в открытом доступе и благодаря показаниям бывших заключенных этой пыточной, которым удалось выжить.

Жуткие пытки в херсонском застенке

По словам свидетелей, пытки в ИВС не прекращались ни днем, ни ночью. "Мотивированного персонала" для такой сверхурочной работы оккупантам хватало. Заключенных херсонцев пытали током и водой, часами безжалостно избивали – ногами, нунчаками, ключами, резиновыми дубинками.

Самыми ужасными пытками были "звонок Байдену" и "звонок Зеленскому". Тюремщики накладывали один электрод на мочку уха заключённого человека. А потом выбирали, кому будут "звонить". Если второй электрод вставляли в анус – это был "звонок Байдену". Чтобы "позвонить Зеленскому" электрод накладывали на половые органы. Когда эффект от пыток не удовлетворял палачей, они предупреждали: "Вас не услышали, будем звонить снова".

Наблюдатели ИВС издевались над заключенными и морально. Вынуждали их петь гимн государства-агрессора или "Господа офицеры", скандировать лозунги вроде "слава России, слава Путину, слава Шойгу". Если хотя бы один человек путался или забывал слова, наказание получали все. За такую "вину" чаще всего получали разряд электрошокера.

Кто пытал украинцев в херсонском ИВС

Расследователи установили имена нескольких палачей. Оказалось, что это полицейские конвойной и патрульно-постовой службы.

"Борода"

50-летний красноярский полицейский Юрий Кулуар был особенно жесток. Дома имеет полноценную семью: жена, сын-подросток, взрослая дочь и три внука.

"Борода мог придумать, чтобы человек по коридору на допрос ползком передвигался или вприсядку", — рассказал участник движения сопротивления Херсона Тарас Букреев, заключенный в сентябре 2022 года.

"Буратино"

26-летний Станислав Григорьев, прозвище "Буратино" получил за то, что избивал заключенных ключами. Сотрудник патрульно-постовой службы Красноярска. Имеет жену и малолетнюю дочь.

"С теми ключами ходили все, но я видела, как мужчин передвигался по коридору на коленях, а этот шел рядом и бил по голове ключом", — рассказала жительница Херсона Ирина Ефимова, которая тоже была заключена в этом ИВС.

Тарас Букреев вспомнил, что именно Григорьев не давал ему спать в первую ночь после задержания.

"Чечня"

42-летний Виктор Айвазов прозвище получил из-за своей любимой футболки с такой надписью. Служит в красноярском отдельном батальоне охраны и конвоирования, у него 18-летний сын.

Идентифицировать Айвазова было очень сложно. Его страницы в соцсетях закрыты, свое лицо на аватарках он не показывает, прячется за изображениями военной техники.

Но в декабре прошлого года этого "участника СВО", увешанного орденами, вместе с сыном пригласили на так называемый урок мужества в красноярскую школу №5. Надзирателя узнали по фотографиям с этого мероприятия, опубликованным школой.

"Злой"

Андрей Спивак, заместитель командира роты конвойной службы Омска. В Херсоне был главным смотрителем. Имеет жену и дочь. По словам заключенных херсонцев, его любимым "развлечением" было заставлять заключенных петь гимн России и выкрикивать лозунги.

"Злой: постоянно в правой руке — шокер. По любой малой вине, по их меркам вине — там человек сбился во время исполнения их гимна — он бил этим шокером. Для него издевательство над людьми — это была норма", — рассказал Тарас Букреев.

Узнать Спивака удалось благодаря телевизионному сюжету 2013 года, где он засветился на камерах, когда конвоировал в зал суда задержанного.

Данные обо всех надзирателях ИВС, имена которых удалось узнать, журналисты передали в Херсонскую областную прокуратуру.

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