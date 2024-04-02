Лукашенко готовит Беларусь к войне и назвал "врагов номер один"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко открыто заявил, что его страна готовится к войне против "недружественных государств".

Об этом пишет белорусское провластное издание Белта.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать . Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано", — заявил Александр Лукашенко.

Он признался, что в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений. В частности, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

"Если оттуда (из недружественных стран – ред.) кто-то подвывает и критикует нас, знайте: мы поступаем правильно. Если там нас начнут хвалить — беда", — сказал Лукашенко.

Напомним, в пресс-службе украинских пограничников рассказали, существует ли угроза прорыва из Беларуси и России.

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