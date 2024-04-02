Лукашенко готує Білорусь до війни і назвав "ворогів номер один"

У країні ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, заявив Лукашенко.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив, що його країна готується до війни проти "недружніх держав".
Про це пише білоруське провладне видання Белта.
"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", — повідомив Олександр Лукашенко.
Він зізнався, що у країні ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів. Зокрема, до військ поставляються різні види озброєнь та техніки.
"Якщо звідти (з недружніх країн — ред.) хтось підвиває і критикує нас, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити — біда", — сказав Лукашенко.
Нагадаємо, у пресслужбі українських прикордонників розповіли, чи існує загроза прориву з Білорусі та Росії.
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