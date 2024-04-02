Атака на Татарстан: експерт назвав дрон, який зміг долетіли так далеко

Українські дрони-камікадзе нового покоління завдали удару по НПЗ в російському Татарстані. Експерт розповів деталі про особливості безпілотників та перспективи подібних атак.
Для "бавовни" в Татарстані використали українські дрони-камікадзе, що одними з останніх були прийняті на озброєння в нашій державі.
Це припустив військовий оглядач Михайло Жирохов в ефірі "Радіо Свобода".
"Ці дрони - вони помітні. Це одні з останніх дронів, які прийняті на озброєння… Це дрон літакового типу. Він був зроблений з тих дронів, які використовувались до війни для вантажних перевезень", - розповів він.
За словами експерта, виготовляла вантажні дрони нібито фірма у Харкові.
"Де вона зараз знаходиться - ніхто не знає. Але вона переробляла оці вантажні дрони саме в дрони-камікадзе", - заявив він.
Експерт також додав, що з огляду на останні події, на європейській частині РФ вже не залишилось ділянок, куди не можуть дістати українські дрони.
"Ще у січні-лютому наші дрони вражали Ленінградську область… Це нормальна зараз ситуація. Проблема - у масштабуванні і в тому, яку бойову частину несе дрон. Так, російська ППО досить непогана, але дрони прориваються. І я думаю, цих ударів з часом буде все більше", - додав він.
Атака на НПЗ в Татарстані
Вранці 2 квітня безпілотники атакували завод у російському Татарстані, де збирають "Шахеди". Як уточнила місцева влада, атака була здійснена на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Є постраждалі.
Під удар потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе, які росіяни маркують під "Герань-2". Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.
Згодом стало відомо, що спільну операцію проти НПЗ у Татарстані провели Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки (ГУР).
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