Завод "Шахедов" в Татарстане атаковало ГУР – СМИ

Целью атаки в Татарстане (РФ) стал завод по производству дронов-камикадзе "Шахед". Эту операцию выполнило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в спецслужбах.

По словам собеседника издания, под атаку в Татарстане 2 апреля попал завод по сборке беспилотников "Шахед", которые россияне маркируют под "Герань-2".

Это операция, проведенная специалистами ГУР Минобороны Украины.

Источник издания проинформировал о значительных разрушениях производственных мощностей вследствие удара.

Напомним, утром 2 апреля беспилотники атаковали завод в российском Татарстане, где собирают "Шахеды". Как уточнили местные власти, атака была произведена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Есть пострадавшие.

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