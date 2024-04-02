Все ближе к чемпионству: "Интер" уверенно обыграл "Эмполи" без Коваленко (видео)

За "нерадзурри" забивали Федерико Димарко и Алексис Санчес.

"Интер" на своем поле победил "Эмполи" украинского полузащитника Виктора Коваленко в матче 30-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 2:0 .

"Нерадзурри" вышли вперед уже на шестой минуте встречи благодаря точному удару Федерико Димарко.

Под занавес матча подопечные Симоне Индзаги укрепили свое преимущество – на 81-й минуте отличился Алексис Санчес.

Отметим, что Коваленко попал в заявку гостей на этот поединок, но со скамейки для запасных на поле так и не вышел.

Обзор матча "Интер" – "Эмполи"

"Интер" (79 очков) продолжает уверенно лидировать в Серии А. "Нерадзурри" опережают идущий вторым "Милан" на 14 баллов.

"Эмполи" (25 пунктов) потерпел четвертое поражение подряд и опустился в зону вылета. Команда Коваленко по дополнительным показателям уступает "Фрозиноне", который занимает спасительную 17-ю строчку.

В следующем туре Серии А "нерадзурри" 8 апреля на выезде сыграют с "Удинезе", а "Эмполи" 6 апреля примет "Торино".

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