Все ближче до чемпіонства: "Інтер" впевнено обіграв "Емполі" без Коваленка (відео)

За "нерадзуррі" забивали Федеріко Дімарко та Алексіс Санчес.

"Інтер" на власному полі переміг "Емполі" українського півзахисника Віктора Коваленка в матчі 30-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 2:0 .

"Нерадзуррі" вийшли вперед уже на шостій хвилині зустрічі завдяки точному удару Федеріко Дімарко.

Під завісу матчу підопічні Сімоне Індзагі зміцнили свою перевагу – на 81-й хвилині відзначився Алексіс Санчес.

Зазначимо, що Коваленко потрапив до заявки гостей на цей поєдинок, але з лавки для запасних на поле так і не вийшов.

Огляд матчу "Інтер" – "Емполі"

"Інтер" (79 очок) продовжує впевнено лідирувати у Серії А. "Нерадзуррі" випереджають "Мілан", який йде другим, на 14 балів.

"Емполі" (25 пунктів) зазнав четвертої поразки поспіль і опустився до зони вильоту. Команда Коваленка за додатковими показниками поступається "Фрозіноне", який посідає рятівну 17-ту сходинку.

У наступному турі Серії А "нерадзуррі" 8 квітня на виїзді зіграють з "Удінезе", а "Емполі" 6 квітня прийме "Торіно".

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