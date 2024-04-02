Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Завод "Шахедів" у Татарстані атакувало ГУР – ЗМІ

Завод "Шахедів" у Татарстані атакувало ГУР – ЗМІ

Фото з місця атаки дронами на завод "Шахедів" у Татарстані / Фото: російські телеграм-канали

Джерела інформують про значні руйнування виробничих потужностей внаслідок удару.

Ціллю атаки в Татарстані (РФ) став завод з виробництва дронів-камікадзе "Шахед". Цю операцію виконало Головне управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело у спецслужбах.

За словами співрозмовника видання, під атаку в Татарстані 2 квітня потрапив завод зі збирання безпілотників "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2".

Це операція, проведена фахівцями ГУР Міноборони України.

Джерело видання поінформувало про значні руйнування виробничих потужностей внаслідок удару.

Нагадаємо, вранці 2 квітня безпілотники атакували завод у російському Татарстані, де збирають "Шахеди". Як уточнила місцева влада, атака була здійснена на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Є постраждалі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація