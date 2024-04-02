Завод "Шахедів" у Татарстані атакувало ГУР – ЗМІ

Ціллю атаки в Татарстані (РФ) став завод з виробництва дронів-камікадзе "Шахед". Цю операцію виконало Головне управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело у спецслужбах.

За словами співрозмовника видання, під атаку в Татарстані 2 квітня потрапив завод зі збирання безпілотників "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2".

Це операція, проведена фахівцями ГУР Міноборони України.

Джерело видання поінформувало про значні руйнування виробничих потужностей внаслідок удару.

Нагадаємо, вранці 2 квітня безпілотники атакували завод у російському Татарстані, де збирають "Шахеди". Як уточнила місцева влада, атака була здійснена на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Є постраждалі.

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